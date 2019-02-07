علمت "​النشرة​" أن النقاش في صيغة ​البيان الوزاري​ وصل الى البند السادس المتعلق بالنقل. هناك بعض التعديلات اللغوية التي اجريت خلال النقاشات، وبعض التعديلات أجريت على ما يتعلق ببعض المراسيم التطبيقية المتعلقة بالطاقة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحكومة وصلت الى البند السادس بالبيان الوزاري ويتم ادخال تعديلات لغوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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