برلماني: مصر تستهلك أكياس بلاستيكية بـ2.5 مليار جنيه سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى الدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ بشأن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من خطورة على البيئة وصحة المواطنين.

وأضاف "زين الدين" أن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيكي، بتكلفة 2.5 مليار جنيه سنويًّا، في وقت نجد فيه أن معظم الدول توقفت عن إنتاج هذه الأكياس".

وأوضح وكيل "النقل" بالنواب أن "خطورة الأكياس البلاستيكية تكمن في إلقاء القمامة في البحار والأنهار، فتتسبب في أضرار بالغة للحيوانات البحرية، وتلتف تلك الأكياس البلاستيكية حول الشعاب المرجانية والنباتات البحرية، فتموت".

وأشار النائب إلى أن "إحراق هذه الأكياس يلوث الهواء بسبب المواد غير القابلة للتحلل، وانتقال مادة الرصاص الموجودة في البلاستيك للماء، ثم المزروعات والحيوانات، ثم الإنسان، ما يسبب السرطان والأمراض الجلدية والقلبية".

وطالب "زين الدين" بوضع تشريعات تمنع إنتاج هذه الأكياس وتداولها، مشددًا على ضرورة البحث عن بدائل لها، مشيرًا إلى أن "هناك أكياسًا بلاستيكية صديقة للبيئة، ويجب تشجيع إنتاجها واستخدامها".