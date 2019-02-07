مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الفيوم.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية بمصرع شيماء مجدى عبد العال، 30 سنة "ربة منزل "ومقيمة بمنشأة الجزائر التابعة لمركز الفيوم، وأحمد محمد رمضان، 28 سنة، عامل مقيم بمدينة الفيوم.

وأسفر الحادث عن إصابة، سالمية عبد الغنى أبو العزم، 40 سنة "ربة منزل"، مقيمة بقرية "فيديمن" التابعة لمركز سنورس، ورضا كمال كامل 37 سنة "ربة منزل"، وحنان فكرى جمعة، 35 سنة ربة منزل، ويوسف أمين فكري، 11 سنة طالب، ورحمة على محمود 5 سنوات، ورنا عرفة محمود 4 سنوات، وجميعهم يقيمون بمنشأة دمو التابعة لمركز الفيوم.

كشفت المعاينة التي أجراها العقيد محمد يوسف وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع للسرعة الجنونية للسيارة رقم "ول ر 2795" أجرة ميكروباص، قيادة ماهر محمد عشري، 40 سنة سائق ومقيم بمركز إطسا.

