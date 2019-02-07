الأمم المتحدة ترحب بتشكيل ميانمار لجنة لتعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - يانجون - (د ب أ):

رحّبت المبعوثة الأممية لميانمار، يانجي لي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور المثير للمشاكل في البلاد.

وقالت لي "تشكيل هذه اللجنة يعد تطورا إيجابيا أتمنى أن يساعد ميانمار في الانتقال للديمقراطية" مضيفة "المواطنون يتمنون تعديل الدستور، وأنا أشجع اللجنة المشتركة الجديدة على تنفيذ هذه الرغبة".

وجاء بيان لي عقب التصويت بواقع 414 مقابل رفض 191 في البرلمان لصالح تشكيل اللجنة أمس الأربعاء.

وحظيت هذه الخطوة بدعم أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، الذي تترأسه الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي .

مع ذلك، رفض النواب الموالون للجيش المقترح، حيث يضمن الدستور الحالي، الذي وضعه الجنرالات الذين كانوا يحكمون ميانمار عام 2008 ، شغل النواب العسكريين لربع مقاعد البرلمان.

كما يضع الدستور ثلاث وزارات متعلقة بالأمن تحت سيطرة الجيش بدلاً من السيطرة المدنية، كما يحظر ترشح المواطنين الذين لهم أقارب أجانب للرئاسة، ومنهم أون سان سو تشي.

ويذكر أن يانجي لي وجهت انتقادات قوية لميانمار على خلفية طرد أكثر من 800 ألف من مسلمي الروهينجا من البلاد منذ عام 2016.

وفي ديسمبر 2017، منعت وزارة الخارجية التي تترأسها سو تشي "يانجي لي" من دخول البلاد.