ضبط 550 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بمطعم في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، مطعم غير مرخص بمنطقة الطالبية.
وتمكنت المأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة من ضبط المدير المسؤول؛ لاتهامه بتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات.
وبلغ إجمالي المضبوطات 550 كيلو جرام "مفروم لحوم، مقطعات لحوم، مقتطعات دواجن، دهون حيوانية" غير صالحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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