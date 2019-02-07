"ضربوا أختي وكسروا ذراعي".. تفاصيل ضبط المتهم بارتكاب مذبحة الحمادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على 5 أشخاص ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة الخامس، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وقالت وزارة الداخلية إن البداية كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب بناحية قرية الحمادية، فانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص اتضح قيام "السيد .خ"، 48 سنة، مزارع، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته تجاه عدد من الأشخاص، أدى لمقتل "السيد.أ"، 32 سنة، عامل، "أحمد.ف"، 37 سنة، عامل زراعي، ينتميان لإحدى العائلات ترتبط بخلافات مع عائلة المتهم، "عبدالحليم.م"، 63سنة، عامل زراعي من أقارب المتهم تصادف تواجده بمكان الواقعة، "حمدي.أ"، 39 سنة، مالك محل بقالة ينتمى لإحدى العائلات تصادف تواجده بمكان الواقعة، إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة.

كما أُصيب "أحمد ح"، 35 سنة، عامل ينتمي لإحدى العائلات ترتبط بخلافات مع عائلة المتهم" بعيار ناري بالرأس وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الواقعة، إثر خلافات سابقة بين المتهم وأفراد عائلة الأول والثاني والخامس، لسابقة قيام بعضهم بالتعدي على شقيقته منذ فترة، وحال معاتبته لهم آنذاك قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكسر بالذراع، حيث قرر المتهم الثأر لنفسه وقام بإحضار "بندقية آلية" وإطلاق الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه الأول والثاني "الذى تصادف تواجده برفقة الأول"، وحال محاولته الهرب تقابل مع أحد أقاربه "المجنى عليه الثالث" فأطلق أعيرة نارية تجاهه فأودى بحياته، كما قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه الرابع والخامس الذين تصادف مرورهما بالمكان وهرب تجاه المنطقة الزراعية المتاخمة للقرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي من محاصرة المتهم وضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد 3 خزن وعدد 61 طلقة نارية من ذات العيار.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لقيامهم بضرب شقيقته وكسر ذراعه، قتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.