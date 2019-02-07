كوربين يعرض دعم خطة ماي حول «بريكست» بشروط

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عرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، دعم الاتفاق المتعثر لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذا وافقت على تغيير "خطوطها الحمراء التفاوضية" بما في ذلك الانضمام إلى اتحاد جمركي. وحدد كوربين في رسالة وجهها إلى ماي، أمس، الأربعاء، 5 بنود ملزمة قانونيا يسعى إليها، في مقابل دعم حزبه، بما في ذلك إنشاء "اتحاد جمركي دائم وشامل بالمملكة المتحدة". وكتب كوربين: "نؤمن بضرورة الاتحاد الجمركي للدفع بتجارة خالية من الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا وعمالنا ومستهلكونا".
وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا".كما طالب زعيم العمال البريطاني الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان في يناير، بـ"انحياز وثيق مع السوق الموحدة".ولايزال المشرعون البريطانيون في طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا
وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا".
كما طالب زعيم العمال البريطاني الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان في يناير، بـ"انحياز وثيق مع السوق الموحدة".
ولايزال المشرعون البريطانيون في طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب بند "شبكة الأمان" في اتفاق الانسحاب، من أجل إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على اتفاق تجاري على المدى البعيد.
كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، انتقد البريطانيين الداعين إلى الخروج من البريكست دون خطة آمنة.
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