الان تتابع زلزال بقوة 3.6 يضرب شمال شرق بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

ضرب زلزال خفيف القوة، اليوم الخميس، جنوب شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد من دون خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر.

وأفاد بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، بأن سكان المنطقة المذكورة شعروا بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر، موضحًا أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 8:37 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، كان في كيلان غرب إيران.