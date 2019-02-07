صحيفة: الإمارات صارت نموذجاً يقتدى به على الصعيد الدبلوماسي

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات نسجت مع العالم علاقات مثالية بحكمة القيادة ورؤيتها النافذة، وصارت نموذجاً يقتدى به على الصعيد الدبلوماسي.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "إلى أن ذلك لم يتحقق بين يوم وليلة، بل ترسخ تدريجياً على مدار سنوات، بالتزامن مع نجاح الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في تحقيق نهضة كبيرة، عكست قيمها النبيلة وتوجهاتها الإنسانية الرائدة.

وتابعت أنه وباعتدالها وانفتاحها وبسياساتها التي تعلي مبادئ التعايش والتواصل بين المجتمعات من دون تفرقة، رسخت الإمارات لنفسها على خريطة المجتمع الدولي مكانة مرموقة، تعززت أكثر بمبادراتها لتخفيف معاناة الشعوب والوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة تحديات إقليمية وطبيعية ودولية عاصفة.. وصار اسم الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، السياسية والاقتصادية والثقافية، موضع كل احترام وتقدير وإجلال، لما حققته من منجزات استثنائية، مثلت إضافة نوعية لمسيرة الحضارة البشرية، حتى أصبحنا نملك أقوى جواز سفر في العالم.

وأضافت أن الإمارات حققت ذلك، وهي تتمسك بتراث الأجداد وأصالتها وتاريخها العريق وهويتها الوطنية، وتتطلع في الوقت نفسه، بشغف للغد.

وبينت "فقدمت نموذجاً مبهراً في الجمع بين الأصالة والمعاصرة واستشراف المستقبل"

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أنه لم يكن ذلك، ليتحقق لولا دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، للمدرسة الدبلوماسية الإماراتية العريقة، التي تبذل جهوداً مميزة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، في أداء مهامها الوطنية العليا