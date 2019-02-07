قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة غدا لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقه هليوبليس- سانت فاتيما – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب)، لمدة 5 ساعات، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد عصر يوم الجمعة الموافق 8 / 2 /2019 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 500 مم بمحطه هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة...