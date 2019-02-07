نقيب المحررين نعى الزميل كميل خليل: عرفناه نقابيا مناضلا لحقوق الصحافيين

نعت نقابة محرّري ​الصحافة​ اللبنانيّة، عضو مجلس النقابة السابق، الزميل كميل مارون خليل، الذي وافته المنيّة صباح اليوم، بعدما داهمه مرض خبيث لم يمهله طويلًا.

وأكد النقيب ​جوزيف القصيفي​ أن "الصحافة اللبنانيّة حزينة اليوم، بفقد صحافي أعطى المهنة من علمه وثقافته وخبرته على مدى أربعين عاما"، مشيراً الى أن "​كميل خليل​ أحب الصحافة واعتبرها رسالة لبناء مجتمع صالح، عرفناه نقابيًّا مناضلًا في سبيل حقوق الصحافيين وسعى لحماية الصحافة".

وأشار الى أنه "برحيل الزميل كميل مارون خليل، يغيب وجه صحافي إعلاميّ خاض غمار المهنة في الميدان، مراسلًا ومندوبًا ووراء المكاتب، مديرًا وسكرتيرًا للتحرير، يصل ليله بأطراف النهار ويعطي من عصارة قلبه وفكره وأعصابه بسخاء، لإعتباره أن الصحافة ليست مهنة للتكسّب فحسب، إنما هي رسالة تستمد إشراقتها واستمرارها من دم القلب ونور العين وخلجة القلم".

ولفت الى "أنني أنضم إلى النقابة مجلسا وأعضاء في بكاء هذا الزميل الغالي الذي أسرج خيل السفر فارسا زاده العطاء والشهامة إلى حيث لا ألم ولا وجع ملتحقا بمن سبقه من زملاء خطّوا بصمات لا تُمحى في سفر الصحافة اللبنانيّة. فليكن ذكره مخلدا".

يُحتفل ب​الصلاة​ لراحة نفسه في كنيسة سيدة بسري العجائبيّة، الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة. وتُقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الصلاة لراحة نفسه وبعدها.