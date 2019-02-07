الفرزلي: اللجان النيابية ناقشت اقتراح قانون شهادة الضمان العقارية

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ عقب مناقشة ​اللجان النيابية​ اقتراح قانون شهادة ​الضمان​ العقارية أنه "تحدث في الاقتراح 15 نائبا ورفعت الجلسة الى 7 آذار لكي تتم الأجوبة الكاملة التفصيلية على الأسئلة التي طرحها النواب".

وأوضح الفرزلي أن "هذا المشروع يتعلق بتقديم عقارات تؤخذ عليها فوائد مقابل شهادة ايداعه لها العقار في ​المصارف​ وهو موضوع في غاية الدقة ويحمل في طياته امكانية عثرات. كما يؤخذ عليه فائدة"، مشيراً الى أن "النية منصرفة على ان يستفيد من ذلك اصحاب ​العقارات​ الصغيرة في المناطق النائية".

وعن موضوع ​جلسة الثقة​، لفت الى "اننا نتطلع الى اخراج البلد من الازمة التي يتخبط بها"، مشيراً الى أن "النظرة الايجابية لتأليف ​الحكومة​ ودعم فكرة تأليف الحكومة لكن هذا لا يمنع من السادة النواب بأن يدلوا بدلوهم وان يتوجهوا بالاتجاه الذي يرونه مناسبا".