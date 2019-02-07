أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عقب مناقشة اللجان النيابية اقتراح قانون شهادة الضمان العقارية أنه "تحدث في الاقتراح 15 نائبا ورفعت الجلسة الى 7 آذار لكي تتم الأجوبة الكاملة التفصيلية على الأسئلة التي طرحها النواب".
وأوضح الفرزلي أن "هذا المشروع يتعلق بتقديم عقارات تؤخذ عليها فوائد مقابل شهادة ايداعه لها العقار في المصارف وهو موضوع في غاية الدقة ويحمل في طياته امكانية عثرات. كما يؤخذ عليه فائدة"، مشيراً الى أن "النية منصرفة على ان يستفيد من ذلك اصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية".
وعن موضوع جلسة الثقة، لفت الى "اننا نتطلع الى اخراج البلد من الازمة التي يتخبط بها"، مشيراً الى أن "النظرة الايجابية لتأليف الحكومة ودعم فكرة تأليف الحكومة لكن هذا لا يمنع من السادة النواب بأن يدلوا بدلوهم وان يتوجهوا بالاتجاه الذي يرونه مناسبا".
كانت هذه تفاصيل خبر الفرزلي: اللجان النيابية ناقشت اقتراح قانون شهادة الضمان العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.