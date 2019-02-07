"القوات" في جزين أهابت بالمعنيين الامتناع عن التراشق الإعلامي: للمحافظة على المنطقة

أعلنت منطقة جزين في "​حزب القوات اللبنانية​"، أنّ "الحزب يهيب بالمسؤولين والمعنيّين الامتناع عن التراشق الإعلامي الحاصل في منطقة جزين، على خلفية حلقات تلفزيونية حول مشاكل بيئية في المنطقة، وما تلاها من مواقف وبيانات متقابلة".

وطلبت في بيان، من المعنيّين "الابتعاد عن التناحر وإطلاق الاتهامات والاتهامات المضادة، والتركيز على حلّ المشاكل لدى مراجعها المختصة من وزارية وإدارية وقضائية، وليتحمّل كلّ مسؤول مسؤوليّته وفق موقعه، بعيدًا من الإعلام والإعلام المقابل والفعل وردات الفعل، الّتي من شأنها أن تلحق بالمنطقة وأبنائها ضررًا يوازي ضرر المشاكل البيئية المشكو منها".

وأكّدت "القوات لبنانية" في جزين "وقوفها مع المصلحة العامة الشاملة للمنطقة بميادينها كافّة من بيئيّة وإنمائيّة وثقافيّة وسياسيّة وكلّ ما يساهم في تحقيقها، وسنلعب دورًا فاعلًا في هذا الموضوع بالتعاون مع المعنيّين لحلّ المشاكل الموجودة بما يخدم المنطقة والتنمية فيها بشكل عام".

كما دعت الجميع إلى "المحافظة على المنطقة وطبيعتها وحضورها ودورها وتنميتها ومؤسساتها وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، وإلّا لن يبقى لا مواقع ولا مناصب للتنافس عليها".