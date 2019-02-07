محكمة الجنايات أرجأت متابعة محاكمة قاتل الشابة ريا الشدياق إلى 7 آذار

أرجأت هيئة محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي داني شبلي، وعضوية القاضيين المستشارين خالد عكاري وزياد الدواليبي، إلى 7 آذار المقبل، متابعة محاكمة قاتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق.
وأفاد وكيل الجهة المدعية المحامي زياد فرنجية، بأنّ "جلسة اليوم كانت مخصّصة للمرافعة من قبل جهتي الإدعاء والدفاع، إلّا أنّ عدم سوق المتهم "باسل. ح" لأسباب غير معروفة، دفع بهيئة المحكمة إلى إرجاء الجلسة".
يُذكر أنّ المتّهم الّذي يعمل ناطورًا في منزل المغدورة، كان أقدم في أيلول من العام 2017، على اغتصابها وخنقها حتّى الموت في منزلها في مزيارة.
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