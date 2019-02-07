القاضي صوان اصدر 3 قرارات اتهامية بجرم الإنتماء الى أحرار الشام وداعش

أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​ ثلاثة قرارات اتهامية بجرم الإنتماء الى التنظيمين الإرهابيين المسلحين "​أحرار الشام​" و"داعش".

اتهم في القرار الأول السوري وحيد ​محمد نور​ العبدالله و16 من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم "أحرار الشام" والقتال في ​سوريا​ ضد ​الجيش​ العربي السوري وذلك سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.

وفي القرار الثاني، اتهم السوري بسام محمد النميري و7 من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم "أحرار الشام" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري وذلك سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان في القرار الثالث جهاد أحمد أبو حمزه ورفيقه بجرم الإنتماء الى "داعش" والتحريض على الإنتماء اليه في سوريا وذلك سندا الى المواد المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 217 عقوبات، وأحال المتهمين الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.