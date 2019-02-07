المرشح الأميركي لرئاسة البنك الدولي: للتركيز على إخراج الدول الأكثر فقرا من حالتها

رأى المرشح الأميركي لرئاسة ​البنك الدولي​ ديفيد مالباس، أنّه "ليس هناك أي معنى لحصول دول إيراداتها مرتفعة، على موارد من المصرف عندما يمكن لدول أفقر أن تستخدمها بشكل أفضل".

وبيّن في تصريح صحافي في ​وزارة الخزانة الأميركية​، بعيد إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رسميًّا ترشيحه للمنصب، "أنّه سيسافر كثيرًا لعرض ترشيحه، وسيتوجّه الأسبوع المقبل إلى آسيا حيث سيزور خصوصًا ​الصين​ و​اليابان​ الدولة المساهمة الثانية في البنك الدولي".

وحول رغبته في إصلاح المؤسسة التنموية، تساءل مالباس "لماذا تستدين الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من البنك الدولي عندما يكون هناك أسواق متينة لرؤوس أموال في الصين؟". وأكّد أنّ "البنك الدولي تبنّى في أوج إصلاحات مرتبطة بالضوء الأخضر الّذي تمّ الحصول عليه لزيادة رأس المال في 2018، فكرة "إعادة تصنيف" الصين ودول كبرى أخرى من أجل خفض قروضها أو تعديل نسب الفائدة".

وركّز على أنّ "الآن يجب أن نرى ما هو البرنامج الزمني لهذه الإجراءات"، موضحًا "أنّه يريد أن يعيد البنك الدولي التركيز على قلب مهمّته، إخراج الدول الأكثر فقرًا من ​الفقر​ وتقليص إمكانية حصول دول أغنى مثل الصين على قروض".