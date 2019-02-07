الحكومة توضح حقيقة تسريح موظفين بالدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية غير صحيح .

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشدداً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.