مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإلغاء وزارة التعليم العالي مكتب التنسيق، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ‏والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكتب التنسيق وأنه مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأكدت الوزارة، أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).