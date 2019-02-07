الحكومة تنفي هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار محافظة الإسكندرية قرار بهدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية غير صحيح .

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، و أن الفندق قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية.

وأكدت المحافظة أنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.

وأهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.