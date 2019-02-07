محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
بدأ المجلس المحلي في مخيم الركبان بريف حمص الشرقي، صباح اليوم الخميس، تسلم المساعدات الانسانية التي وصلت إلى منطقة الركبان لتوزيعها على النازحين في المخيم.
وقالت مصادر في الهلال الاحمر السوري لوكالة الأنباء الألمانية: "بدأ صباح اليوم الخميس، تنزيل المساعدات ونقلها إلى سيارات تابعة للمخيم، ليتم توزيعها لاحقا".
وقال عضو في مجلس المخيم لوكالة الانباء الالمانية: "شُكلت لجنة من 10 أعضاء من المجلس المحلي لتسلم المساعدات من الهلال الأحمر والأمم المتحدة، وسوف تقوم بتوزيعها على مندوبي أحياء وتجمعات المخيم، وفق جداول تم إعدادها بعدد المستحقين".
وأضاف المصدر أن الأحوال الجوية التي تشهدها منطقة الركبان، ربما تؤدي إلى تأخر توزيع المساعدات في الأحياء اليوم ، مشيرًا إلى إمكانية دخول الفرق الطبية التي تقوم بتقديم اللقاحات للأطفال ضد الأمراض المعدية وتقديم الأدوية المرضى".
ووصلت أمس قافلة مساعدات تضم 133 شاحنة إلى منطقة الركبان (على بعد 20 كم شمال المخيم) لتوزيعها على النازحين، الذين يقدر عددهم بحوالي 50 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس المحلي في مخيم الركبان بريف السوري يبدأ تسلم المساعدات الانسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.