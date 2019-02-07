هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى فرنسا بعد تهديد بالتفجير

اضطرت طائرة متجهة إلى فرنسا للعودة إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم بعد تهديد بالتفجير ، حسبما أفادت خدمات الطوارئ والشرطة، اليوم الخميس.

وكان على متن الطائرة النرويجية التابعة لشركة "نرويجيان اير" 169 شخصاً ، وكانت متجهة إلى مدينة نيس جنوبي فرنسا عندما تلقت التهديد الساعة 1039 صباحاً تقريباً.

وقال يوهان بيشر المتحدث باسم مركز الطوارئ البحرية والإنقاذ لصحيفة اكسبرسن التي تصدر في ستوكهولم :"عادت الطائرة عندما تلقت المعلومات عن التهديد".

وبعد الهبوط ، ظلت الطائرة ،وهي من طراز "بوينج 737" متوقفة على مسافة من مباني المطار .

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ،توفي هاج، إن الشرطة في موقع الطائرة.

وأصدرت نرويجيان اير بياناً يؤكد تهديد التفجير ضد الرحلة رقم "DY4321" وقالت إنه :"لأسباب أمنية ، عادت إلى أرلاندا" ، مضيفة أن المسألة في يد الشرطة.

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