انفجار منجم يودي بحياة خمسة أشخاص في جنوب أفريقيا

قالت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار غاز في منجم فحم غير مستخدم في إقليم مبومالانجا شرقي البلاد، وما زال هناك آخرون محاصرين.

وذكرت قناة "سابك" التلفزيونية الحكومية إن نحو 20 شخصاً ما زالوا عالقين تحت الأرض في المنجم، وإن جهود الإنقاذ تعطلت بسبب ارتفاع مستويات الغازات السامة بشكل خطير.والمنجم ملك لشركة تيجيتا للموارد والتنقيب.

وقال ليونارد هلاتي، المتحدث باسم الشرطة إن أشخاصاً دخلوا المنجم، مساء أمس الأربعاء، لسرقة أسلاك نحاسية تستخدم في الإضاءة والتهوية عندما انفجر أنبوب غاز.

وكثيرا ما يُسرق النحاس من مناجم غير مستعملة في جنوب أفريقيا ويباع خردة.