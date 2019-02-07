الكويت: رفع الحظر المفروض في مجال العمالة المنزلية على بعض الجنسيات

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قررت الجهات الأمنية الكويتية رفع الحظر المفروض في مجال العمالة المنزلية على بعض الجنسيات الأفريقية التي ليست لها سفارات في الكويت.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، اليومالخميس، إن الجهات الأمنية المختصة أصدرت قرارًا برفع الحظر المفروض على جلب العمالة من بعض الجنسيات الأفريقية، مثل
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد منعت قدوم عمالة منزلية من دول أفريقية مثل الكاميرون والكونغو وبوروندي وإريتريا وليبيريا، لعدم وجود سفارات لها في الكويت.
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