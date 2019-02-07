قنبلة تُجبر طائرة ركاب متجهة لفرنسا على العودة لمطار بالسويد

وكالات :

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب نرويجية كانت في طريقها من إستوكهولم بالسويد إلى نيس بفرنسا، اضطرت

إلى العودة لمطار إستوكهولم بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية عن الشرطة السويدية قولها إنها فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات هذه الواقعة، وذلك من دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.