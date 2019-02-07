طائرة ركاب نرويجيةوكالات :
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب نرويجية كانت في طريقها من إستوكهولم بالسويد إلى نيس بفرنسا، اضطرتإلى العودة لمطار إستوكهولم بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها، وفقًا لوكالة أنباء
نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية عن الشرطة السويدية قولها إنها فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات هذه الواقعة، وذلك من دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر قنبلة تُجبر طائرة ركاب متجهة لفرنسا على العودة لمطار بالسويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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