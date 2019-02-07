الكرملين: لا يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن فنزويلا ولجوء مادورو إلى روسيا غير وارد

وكالات :

رفض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس تعليقات للرئيس الأفغاني أشرف غني أعرب فيها عن قلقه إزاء استخدام العنف ضد متظاهرين في باكستان، مشيرا إلى أنها

تعد تدخلا في الشئون الباكستانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال قريشي : "إن مثل هذه التصريحات غير المسئولة تعد فقطتدخلات فادحة، القيادة الأفغانية في حاجة إلى التركيز في التعامل مع مظالم شعبها".وكان الرئيس الأفغاني قال - في تغريدة - "إن الحكومة الأفغانية قلقة بشأن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء المدنيين في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان".