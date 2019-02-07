كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب فنزويلي: المعارضة ستحصل على المال من أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو البرلمان المعارض، كارلوس باباروني، إن المعارضة الفنزويلية ستحصل على أموال من صندوق مقره الولايات المتحدة، وسيحقق بعض من دخل البلاد النفطي.

وأضاف "باباروني"، لـ"رويترز"، " أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن إنشائه في الأسبوع المقبل من قبل ممثل المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

وأشارت "رويترز" إلى أن الصندوق سيملأ بأرباح من الشركة الأمريكية التابعة لشركة PDVSA، "Citgo" ابتداء من الشهر الماضي.

ويأتي هذا التحرك لإنشاء الصندوق، الذي ستعتمد عليه المعارضة الفنزويلية، في أعقاب دعوات الولايات المتحدة إلى تنحي نيكولاس مادورو عن منصبه، والاعتراف بـ"خوان جوايدو" كرئيس للبلاد.