“أسود” الأطلس يحافظون على مركزهم في ترتيب “الفيفا” الشهري

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم، على المركز الـ40 في ترتيب المنتخبات الدولية، والذي كشف عنه الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، اليوم الخميس، وهو أول تصنيف شهري للفيفا عام 2019.

ولم تطرأ أي تغييرات على المراكز الـ113 الأولى في الترتيب العالمي للعبة، وذلك بسبب توقف المنافسات الدولية في الفترة الأخيرة، باستثناء بطولة أمم آسيا، والتي لم تحدث هي الأخرى أي تغييرات على التصنيف.

وعلى المستوى القاري، مازال المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث إفريقيا، خلف كل من السينيغال المتصدرة وتونس الثانية، فيما يحتل المنتخب النيجيري المركز الرابع، والكونغولي المركز الخامس.

أما على الصعيد العالمي، فمازال المنتخب البلجيكي يتصد القائمة، خلف كل من فرنسا، البرازيل، كرواتيا، إنجلترا، البرتغال، الأوروغواي، سويسرا، إسبانيا، والدانمارك، فيما يحتل الأرجنتين، المركز الحادي عشر.

آسيويا، مازال المنتخب القطري يحتل المركز 93 عالميا و13 قاريا، على الرغم من تتويجه الأخير بلقب أمم آسيا، فيما يتصدر المنتخب الإيراني القائمة، متبوعا بكل من أستراليا، اليابان، وكوريا الجنوبية، ثم السعودية في المركز الخامس.