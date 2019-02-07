وفاة فنان الفقراء الجزائري الشاب عز الدين..غنى عن هموم الشعب وسجن بسبب كلمات أغانيه

أعلنت مصادر إعلام جزائرية، مساء أمس الأربعاء، رحيل “فنان الفقراء” عز الدين الشلفي، بسبب نوبة قلبية، عن عمر ناهز 44 سنة.

ورحل الفنان الجزائري، بالمستشفى، بعد إصابته بثاني نوبة قلبية يتعرض لها في ظرف شهرين.

ويحظى الفنان الراحل بشعبية كبيرة وسط الطبقة الشعبية، إذ يحكي في أغانيه مواضيع مجتمعية وسياسية معبرة عن هموم الشعب.

وسبق أن زج الفن بالراحل وراء القضبان بسبب مواضيع أغانيه.

وتأتي وفاة الشاب عز الدين بعد شهر من وفاة المغني الهواري منار.