بينك تعلن موعد ألبومها الجديد

أعلنت المغنية الامريكية “بينك”، خلال استضافتها في برنامج the ellen degeneres show””، أنها تستعد لإطلاق كليب، خلال الأسبوعين المقبلين بعنوان “walk me home”، وألبوم يحمل اسم”hurts to be human” في أبريل المقبل.
وقالت النجمة “ينك”، البالغة من العمر 39 سنة، إنها ستبدأ تصوير كليب الأغنية، خلال الأسبوع الجاري، لتكون جاهزة في الموعد المحدد. كما أشارت، خلال الحلقة ذاتها، إلى أنها جد متحمسة للعمل مع المخرج “مايكل غراسي”.
وقد انضمت “بينك”، أخيرا، إلى قائمة النجوم المنقوشة أسماؤهم على ممر الشهرة في هوليوود.
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