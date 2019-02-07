وسط غضب النقابات.. يتيم: الحكومة تسعى جاهدة لإنجاح الحوار الاجتماعي

وسط استمرار غضب النقابات، وتلويحها باستمرار مقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي، ما لم تغير الحكومة عرضها، خرج وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم مجددا، لاتعبير عن حسن نية الحكومة.

وأكد يتيم، خلال حديثه أمام لجنة المالية في مجلس المستشارين خلال الأسبوع الجاري، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إنجاح الحوار الاجتماعي، والذي يحتاج بدوره إلى جهد الجميع.

وأشار الوزير خلال معرض رده على استفسارات أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، حيث تم عرض مشروع قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، إلى أن نجاح الحوار الاجتماعي أو إخفاقه مسؤولية مشتركة، خصوصا وأن الحكومة تلتقي خمسة أطراف معنية بالحوار الاجتماعي، أربع مركزيات نقابية واتحاد المقاولات.

وردا على مطالبة برلمانية نقابية الوزير بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، رحب الوزير مبرزا أن الاتفاق المذكور لا يتضمن فقط تحسين الدخل رغم أهميته بل هناك ملفات أخرى مرتبطة بتشريع الشغل والأعمال الاجتماعية، والنظام الاساسي للوظيفة العمومية، وقانون النقابات، وقانون الإضراب، وأشار الوزير إلى ان الحكومة مستعدة لهذا في إطار الحوار الاجتماعي.

يشار إلى أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وصل إلى النفق المسدود بعد انسحاب النقابات احتجاجا على العرض الحكومي، فيما دخلت وزار الداخلية على الخط، من أجل إقناع النقابات بالعودة إلى طاولة الحوار.