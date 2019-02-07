القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: السبت، 09/ 02/ 2019
الزمان: 16:00
المكان: مركز الحسين الثقافي، عمّان
تستضيف مكتبة سليمان الموسى المتخصصة في مركز الحسين الثقافي محاضرة لمناقشة الأصنام/الأوهام الأربعة عند فرانسيس بيكون.
كان فرانسيس بيكون قد طرح مشروعه تحت اسم «الإِحْياء العَظِيم» وكان يخطط أن يخرجه في ستة أجزاء لكنه توفي قبل إتمامه.
وكان هذا المشروع المعرفي يهدف إلى إيضاح علاقة الإنسان بالطبيعة وكيفية سيطرته عليها من خلال العلم. وتناقش الجلسة أوهام أربعة ناقشها بيكون هي: أوهام القبيلة وأوهام الكهف وأوهام السوق وأوهام المسرح.
لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوهام العقلية الأربعة عند فرانسيس بيكون | عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.