سان جرمان لربع النهائي بكأس فرنسا بعد التمديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل فريق باريس سان جرمان حامل اللقب لربع النهائي بكأس فرنسا مساء يوم الأربعاء، بعد أن احتاج إلى التمديد لتخطي عقبة مضيفه فيلفرانش-سور-ساون من الدرجة الثانية والفوز عليه 3-صفر في الدور ثمن النهائي.

وفرض أصحاب الأرض التعادل السلبي على حامل اللقب قبل أن ينهاروا في الوقت الإضافي بثلاثية تناوب على تسجيلها الألماني يوليان دراكسلر (102) وموسى ديابي (113) والأوروغوياني إدينسون كافاني (119).

واستعاد باريس سان جرمان توازنه بعد 4 أيام من خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ليون 1-2 الأحد، وقبل نحو أسبوع على حلوله ضيفا على مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

وأبقى مدرب فريق العاصمة الألماني توماس توخل على نجميه كيليان مبابي وكافاني على دكة البدلاء قبل أني دفع بالأول في الدقيقة 62، والثاني في الدقيقة 79.

وخرج ليل ثاني الدوري من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام مضيفه رين بهدف لهدافه العاجي نيكولاس بيبي (65) مقابل هدفين لجوردان سييباتشو (74 و90+4). ولعب ليل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 لطرد مدافعه المالي أداما سومورو.

ويلتقي باريس سان جرمان في الدور المقبل مع ديجون، فيما يلعب رين مع أورليان من الدرجة الوطنية الثانية، ويحل نانت ضيفا على فيتريه من الدرجة الوطنية الثانية، وكاين ضيفا على الفائز في مباراة غانغان وليون المقررة اليوم الخميس.