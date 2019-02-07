بايرين يتأهل لدور الثمانية بكاس ألمانيا بهدف بالوقت الإضافي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل فريق بايرن ميونخ مساء يوم الأربعاء، إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا بهدف بالوقت الإضافي، حيث هز كينجسلي كومان الشباك في الوقت الإضافي ليمنح بايرن فوزا صعبا 3-2 على مستضيفه هيرتا برلين ليستعيد الفريق البافاري عافيته بعد هزيمة في الدوري يوم السبت.

ووضع الجناح الفرنسي الكرة بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 98 رغم مراقبة ثلاثة من لاعبي هيرتا لينتصر بايرن الذي سيطر على المواجهة لكنه فشل في حسم صعوده في الوقت الأصلي.

وتقدم هيرتا في الدقيقة الثالثة من أول فرصة على المرمى عبر ماكسيميليان ميتلشتاد، لكن الفريق الزائر هيمن على المواجهة بعد ذلك واستحوذ على الكرة بنسبة 75 في المئة. وأدرك سيرج جنابري التعادل بعد ذلك بأربع دقائق ومنح بايرن التقدم في الدقيقة 49.

لكن خطأ من المدافع ماتس هوملز سمح لدافي زيلكه بإدراك التعادل لصاحب الأرض من التسديدة الثانية فقط على المرمى. وأنقذ كومان فريقه بايرن في الوقت الإضافي.

ويحل بايرن، الذي خسر 3-1 أمام باير ليفركوزن ليتراجع إلى المركز الثالث في الدوري، ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وودع بروسيا دورتموند كأس ألمانيا يوم الثلاثاء بهزيمة بركلات الترجيح أمام فيردر بريمن.