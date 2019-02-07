قلنسوة: تأجيل جلسة المحكمة بشأن 3 منازل مهددة بالهدم  

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت المحكمة المركزية في اللد صباح اليوم، الخميس، تأجيل موعد الجلسة المخصصة للبت في أوامر هدم ثلاثة منازل في مدينة قلنسوة دون تحديد موعد آخر.

وكانت المحكمة قد حددت سابقا الجلسة في تاريخ 10.02.2019 بعد التماس مستعجل قدمه المحامي قيس ناصر باسم بلدية قلنسوة وأصحاب البيوت المهددة بالهدم.

وقررت المحكمة وفق اتفاق بين اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وطاقم الدفاع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم تأجيل الجلسة المقررة للأسبوع المقبل دون تحديد موعد آخر، حتى يتسنى لمحامي الدفاع معاينة ملف القضية.

وذكرت قاضية المحكمة في محضر الجلسة أن التأجيل جاء لمنح المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل دراسة ملف أوامر الهدم.

وعلى الرغم من قرار المحكمة، ستنظم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالتعاون مع القوى الوطنية في قلنسوة مظاهرة قطرية، يوم غد الجمعة، الساعة الواحدة ظهرا.

وستنطلق المظاهرة من المدخل الرئيسي للمدينة سيرا على الأقدام إلى البيوت المهددة بالهدم، ومن ثم إلقاء كلمات وهتافات هناك.

مظاهرة ضد الهدم في قلنسوة غدا

وقال عبد الرحيم عمدة من الحراك الشبابي في قلنسوة لـ"عرب 48" إن "المظاهرة ستنظم غدا حتى وإن جرى التأجيل لمدة شهر. نحن نطالب بأن تلغى أوامر الهدم لا أن تؤجل لبضعة أيام وكأنها إبرة تخدير للناس".

وأضاف أن "السلطات بإمكانها أن تعطي فرصة لأصحاب المنازل من أجل ترخيص بيوتهم إلا أن دوافعها سياسية، لذا فإننا نرى بالقضية عامة وليست خاصة بقلنسوة، وإذا ما استمر شبح الهدم فسوف نستمر بالتظاهر، هذا حقنا الشرعي".