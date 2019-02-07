شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين بقتل الطفل محمد سعد في عدن والان مع التفاصيل

نفذت الأجهزة المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكم الإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق إثنين من قتلة الطفل محمد سعد أحمد، وذلك في ملعب نادي النصر بمديرية دار سعد .

وجرى تنفيذ الحكم وسط جموع من المواطنين بحق المتهمين وضاح رفعت علي محمد ، ومحمد خالد محمد صالح، وذلك بتهمة قتلهم المجني عليه الطفل محمد سعد احمد بطريقة وحشية بعد اغتصابه .

وكانت المحاكم بتدرجاتها قد اصدرت حكمها باعدام المتهمين الاثنين في قضية طفل البساتين بعدن اضافة الى الحكم باعدام المتهمة الثالثة بلقيس فرحان قائد .