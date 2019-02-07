تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مصارعة الثيران المرتقبة في السعودية

كشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار، تركي آل الشيخ، تفاصيل مصارعة الثيران المزمع إقامته في السعودية .

وقال تركي في رده على إستفسارات بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن مصارعة للثيران، ستكون سباق وإستعراض .

وكانت المستشارة نادية التميمي قد أرسلت نداء عبر “تويتر” للمستشار آل الشيخ قالت فيه: “نداء إنساني لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، أن يوضح لنا إذا وصول الثيران بهدف مسابقة أو مصارعة الثيران تنتهي بموتها”.

ورد عليها آل الشيخ قائلاً: “لا … سباق واستعراض ركوب الثيران، وسنراعي فيه حقوق الحيوان … سيد الخلق وصانا بالرفق”.

بدوره طالبت الكاتبة السعودية في صحيفة المدينة السعودية، حليمة مظفر، بإلغاء مصارعة الثيران قائلة: "أعتبر نفسي من أكثر الداعمين لما تطرحه من فكر مبدع وطموح في مشاريع الترفيه التي نحتاجها لتعزيز الجمال والمتعة في حياتنا، لكني ضد مصارعة الثيران ويجب الغاء تحدي الثيران لأنها ليست من إنسانيتنا، فما المتعة في رؤية حيوان يتعذب وإنسان يتوحش ويعزز ثقافة دموية .

فرد عليها تركي آل الشيخ قائلاً: "لا تقلقي … استعراض ركوب للثيران لن يكون هناك دماء إن شاء الله" .