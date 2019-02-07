تليجراف: وزراء يجرون محادثات سرية لتأجيل «بريكست»

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تيريزا ماي رئيس الوزراء البريطانية
كشفت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، الصادرة اليوم الأربعاء، النقاب عن أن وزراء في الحكومة البريطانية أجروا محادثات سرية بشأن خطة لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لمدة 8 أسابيع، قائلة إن هذا التأخير سيؤجل موعد الانسحاب إلى 24 مايو، وفي الوقت الراهن، فإن الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس، وإن الوزراء يسعون إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على "فترة سماح" تستمر شهرين بعد 29 مارس المقبل، إذا مرت صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي عبر البرلمان للسماح بوقت إضافي للتشريعات الضرورية.
ورأت "التليجراف"، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن الهدف من هذا التأخير يكمن في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط خلال هذه الفترة المؤقتة، موضحة: "في مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بدا أن (ماي) انتقدت الوزراء للتحدث علانية بشأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما أصرت على أن
ورأت "التليجراف"، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن الهدف من هذا التأخير يكمن في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بنفس الشروط خلال هذه الفترة المؤقتة، موضحة: "في مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بدا أن (ماي) انتقدت الوزراء للتحدث علانية بشأن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما أصرت على أن بريطانيا ستغادر البلاد في 29 مارس".
ووفقا للصحيفة، فإن من بين أولئك الذين اقترحوا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزير التجارة الدولية وليام فوكس، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وزير المالية فيليب هاموند.
من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن رئيسة الوزراء البريطانية ستلتقي، غدا الخميس، مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، لعرض مقترحاتها بشأن تعديل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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