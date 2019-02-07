تعرف على تحذيرات المرور بعد إغلاق 6 طرق رئيسية بسبب السيول واﻷمطار

اليوم السابع - كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، 6 طرق رئيسية بالسويس والبحر اﻷحمر وجنوب سيناء بسبب السيول واﻷمطار وسوء اﻷحوال الجوية منعًا لوقوع الحوادث المرورية وحذرت إدارة المرور من التهور أثناء القيادة، ووضعت عدة إرشادات مرورية لمنع وقوع الحوادث، منها، أنه حال قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات، بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على...

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