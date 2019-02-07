السكة الحديد: تعليمات جديدة لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات مجانا

اليوم السابع - كتب رضا حبيشى
أصدرت هيئة السكة الحديد منشورا جديد يخص مرضى السرطان ومرافقيهم، معلنة بدء استخراج كارت ذكى "مميكن" لمرضى السرطان لاستقلال القطارات بها مجانا وكذلك مرافقيهم، وذلك بدلا من الكروت الورقية اليدوية، على أن تسمح هذه الكروت للمريض والمرافق له باستقلال القطارات العادية والمكيفة درجة ثانية مجانا، من محل إقامتهم حتى مراكز علاجهم والعكس.
وأكدت هيئة السكة الحديد فى منشورها، أن الكارت الذكى لمريض السرطان ومرافقه صالحيته عام من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر، على أن يكون المرافق فى نفس الدرجة من القطار إذا...
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