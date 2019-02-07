روسيا اليوم
أثار الزي الذي ارتدته عضو مجلس الشيوخ الاتحادي في البرازيل، أثناء مراسم أداء القسم، موجة جدل واسعة في مواقع التواصل، إذ رأى البعض أن اللباس مدهش، فيما قال آخرون أنه مكشوف جدا.
وفيما لم يأبه أحد المستخدمين بما يكشفه الشق الطويل في البدلة الحمراء التي ارتدتها النائبة البرازيلية، آنا باولا دا سيلفا، في حفل أدائها القسم، وقال في هذا الصدد: "لا يهم ما ترتديه، المهم فقط ما تفعله"، سخر آخر قائلا: "هي ارتدت هذا الزي لأنه لا أحد يستطيع أن يقول لها لا، إذ أن ذقون الآخرين على الأرض".
بل وأعرب أحدهم عن ابتهاجه واستحسانه...
كانت هذه تفاصيل خبر صورة .. نائبة في البرلمان البرازيلي ترتدي ملابس فاضحة وتشعل مجلس الشيوخ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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