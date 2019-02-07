بولتون: مستعدون لإعفاء العسكريين الفنزويليين من العقوبات إذا دعموا غوايدو

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أنّ "لدى الولايات المتّحدة استعداد لتُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريّين الفنزويليّين الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويليّة ​خوان غوايدو​ الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة ل​فنزويلا​"، مشيرا الى أن "الولايات المتّحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أيّ مسؤول عسكري فنزويلي كبير يُدافع عن الديمقراطيّة ويعترف ب​الحكومة​ الدستوريّة لغوايدو".

وحذّر بولتون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنّه "في حال العكس، سيتمّ إغلاق دائرتهم الماليّة الدوليّة بالكامل"، داعيا العسكريّين في كاراكاس على اتّخاذ "الخيار الصحيح".