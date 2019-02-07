أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أنّ "لدى الولايات المتّحدة استعداد لتُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريّين الفنزويليّين الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا"، مشيرا الى أن "الولايات المتّحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أيّ مسؤول عسكري فنزويلي كبير يُدافع عن الديمقراطيّة ويعترف بالحكومة الدستوريّة لغوايدو".
وحذّر بولتون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنّه "في حال العكس، سيتمّ إغلاق دائرتهم الماليّة الدوليّة بالكامل"، داعيا العسكريّين في كاراكاس على اتّخاذ "الخيار الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: مستعدون لإعفاء العسكريين الفنزويليين من العقوبات إذا دعموا غوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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