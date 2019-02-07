جمعية انماء طرابلس أشادت بتعيين اربع نساء في الحكومة: لديهن الصفات التي تمكنهن من النجاح

أشادت ​جمعية إنماء طرابلس والميناء​ "بالخطوة التي قام بها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بتعيين اربع نساء في الحكومة بينهن وزيرة للداخلية"، واعتبرت ان "ذلك سابقة ب​تاريخ لبنان​ و​العالم العربي​".

وأكدت الجمعية ان "هذه المسألة تأتي ايمانا من الرئيسين بدور ​المرأة اللبنانية​ الفعال في المجتمع ودعمها ودفاعا عن حقوقها في ضرورة مشاركتها في الحياة السياسية ودخولها مراكز القرار".

ورأت الجمعية ان "هنالك امورا مصيرية على مستوى الوطن يجب ان تشارك فيها المرأة"، معتبرة ان "تعيين وزيرة الداخليه ريا الحسن، ووزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، ووزيرة التنمية الادارية مي شدياق، ووزيرة شؤون المرأة فيوليت الصفدي هو دلالة على الثقافة اللبنانية المتميزة التي تفوقت على الكثير من البلدان واعطت صورة حضارية وديموقراطية لهذا الوطن العزيز".

وأكدت ان "هذه الخطوة لاقت الكثير من الاستحسان لدى اللبنانيين بحيث ان الوزيرات الاربع ذوات سيرة حسنة ويتمتعن بكفاءة عالية ولديهن الصفات التي تمكنهن من النجاح والنهوض بوزاراتهن وخدمة بلدهن على اكمل وجه".