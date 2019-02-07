لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "دولتنا قد تكون تافهة لكن فيها ما يُسمّى ثقافة الدولة، وكثيرون وزراء يجهلونها"، مشيرا الى أنه "مثلاً، هناك التضامن الوزاري، أي أن الوزير يبدي رأيه داخل مجلس الوزراء،ولا يحق له أن ينتقد علناً قرار الأغلبية ولو كان معترضاً عليه. بعدما سمعنا أمس وزيرة الدولة لشؤون الحقد، المطلوب إجراء دورة تثقيفية".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: بعدما سمعنا أمس وزيرة الدولة لشؤون الحقد المطلوب إجراء دورة تثقيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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