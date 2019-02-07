أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان العاصفة تسببت بأضرار مادية في صيدا ومنها اقتلاع السقف الخشبي لجمعية التنمية للانسان و​البيئة​ وسقوط عدد من الأشجار في شارع مصطفى سعد حيث عمل فوج اطفاء صيدا على تقطيع وسحب اشجار من وسط الطريق مقابل مدرسة البهاء، بعد ان كانت الاشجار قطعت الطريق على المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العاصفة تسببت بأضرار مادية في صيدا مقتلعة أسقف خشبية وأشجارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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