سرقة محل للحلويات في عمشيت بواسطة الكسر والخلع

اقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على سرقة محل للحلويات عند مدخل بلدة ​عمشيت​ لصاحبه فيليب زغيب، وسرقوا من داخله اموالا نقدية من الصندوق وكمبيوتر وبعض المحتويات. وقد حضرت ​القوى الامنية​ وباشرت التحقيقات لمعرفة السارقين .

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