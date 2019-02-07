النشرة: سقوط شجرة في حومين التحتا جراء الرياح ادى لانقطاع الكهرباء

افاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​، عن سقوط شجره ضخمه نتيجة الرياح الشديده والعواصف الرعدية على طريق عام بلدة حومين التحتا قضاء النبطيه لجهة عرب سكر، مما ادى الى قطع الطريق جزئيا وانقطاع ​التيار الكهربائي​ بسبب سقوط كابل للتوتر العالي وخطوط الهاتف.

وتعمل فرق الصيانه في ​كشافة الرسالة الاسلامية​ على فتح الطريق، وتقوم فرق من مصلحتي الكهرباء والهاتف باصلاح ​خطوط التوتر العالي​ وشبكة الهاتف.