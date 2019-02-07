توقيف اثنين من اخطر مروجي المخدرات في محلة نهر الموت

اعلن ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه عند الساعة 19.00 من تاريخ 5/2/2019 ونتيجةً للتحريات والرصد، أوقفت إحدى دوريات قسم ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في وحدة ​الشرطة القضائية​، في محلة ​نهر الموت​ / ​اوتوستراد المتن​ السريع، اثنين من أخطر مروجي المخدرات، على متن سيّارة نوع "كيا - بيكانتو" لون جردوني، وهما كل من: م. م. (مواليد عام ۱۹۷۳ لبناتي)، غ. ط. (مواليد عام ۱۹۸۸ سوري، حسب أقواله) وضُبط بحوزتهم: /28/ علبة بلاستيكية صغيرة الحجم مغلّفة بالنايلون، وتحتوي كل منها على حوالي /0.5/غ. من باز ​الكوكايين​. /15/ علبة بلاستيكية مغلّفة بالنايلون تحتوي كل منها على حوالي غرام واحد من مادة الكوكايين ومبلغ من المال. والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

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