النشرة: أحد النواب المستقلين يتحدث عن تعرضه لحصار متعدد الأوجه

أشار أحد النواب المستقلين، بحسب ما علمت "​النشرة​"، الى أنه يتعرض لمحاولة حصار ليس فقط سياسيا انما في الأمور المرتبطة بالمهنة التي يزاولها مع النيابة، لافتا الى وجود ضغوط كبيرة تمارس على الراغبين بالتعاون والعمل معي لثنيهم عن ذلك.

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