"تعليم كفرالشيخ" تفتح باب التعاقدات لسد العجز... ننشر الشروط وطريقة التقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، عن التخصصات التعليمية المطلوبة للتعاقد المؤقت، حتى نهاية العام الدراسي 2018 - 2019، لسد العجز، وذلك على مستوى 13 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وذلك وفقًا للشروط الاتية:

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، اليوم الثلاثاء، يتم قبول المتقدمين وفقا لـ6 شروط هي:

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

- أن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد"

- ألا يكون المتقدم على صلة قرابة بأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

- أن يكون المتقدم من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ التعيين.

وأوضح البيان أن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم هي، "أصل المؤهل الدراسي وصورة منه، المؤهلات الأعلى في حالة الحصول عليها "ماجستير/ دكتوراه"، شهادة ميلاد مميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 12/ 2019، قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة، صحيفة حالة جنائية حديثة".

كما يجب أن تتضمن الأوراق صورتين شخصيتين، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي، والموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، ما يثبت إقامة المتقدم في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان".