في الفايننشال تايمز: الولايات المتحدة تتجه إلى بولندا لبناء تحالف ضد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (بي بي سي)

البداية من صحيفة الفايننشال تايمز التي نشرت مقالاً لرولا خلف بعنوان "الولايات المتحدة تتجه إلى بولندا لإنشاء تحالف ضد إيران".

وقالت كاتبة المقال إن فكرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل هذه ليست الأولى من نوعها، مشيرة إلى المؤتمر المرتقب عقده في وارسو بشأن الشرق الأوسط.

وأوضحت أن فكرة عقد هذا المؤتمر طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في خطوة تستهدف" نشر السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأردفت أنه رغم عدم إقرار الشعب الأمريكي بالأمر، فإن نية ترامب لإنشاء تحالف مناهض لإيران يعطي انطباعاً بأن العالم يقف وراء النهج المتشدد الذي يتبعه ترامب ضد طهران.

وتابعت بالقول إنه منذ " تولي ترامب الرئاسة فإنه عكف على الدعوة للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه فعل العكس تماماً"، مشيرة إلى أن كل خطوة اتخذها الرئيس الأمريكي بدءاً من الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران أو التأييد الأعمى للسعودية، أضاف مزيداً من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ترك واشنطن وحيدة من دون أن تتبعها أي دولة ، مشيرة إلى أن الاجتماع سينعقد في وارسو في 13 فبراير /شباط الجاري.

ونوهت إلى أنه ما من أحد يمكن اتهام الرئيس الأمريكي بعدم الثبات على موقفه السياسي ضد إيران ، إذ أنه يصر على أن إيران غير ملتزمه بالاتفاق النووي - رغم أنف المراقبين.

وأشارت كاتبة المقال إلى أن ما من عاصمة أوروبية مستعدة لعقد مؤتمر ضد إيران، إلا أن بولندا التي يحكمها القوميون تريد إرضاء الولايات المتحدة لكسب بناء قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.

وختمت بالقول إن الولايات المتحدة تبني وهماً بأنها تستطيع بناء ائتلاف مناهض لإيران.

توسك والبريكست

وننتقل إلى صحيفة التايمز التي نشرت مقالاً تحليلياً لبرونو ووترفيلد بشأن تعليقات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن مناصري البريكست، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كاتب المقال إن تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، التي قال فيها إن الذين ناصروا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من السياسيين البريطانيين من دون أن تكون لهم أي خطة "يستحقون مكانا خاصا في جهنم،" جاءت عفوية ومن قلبه وتعبيراً عن درجة الإحباط التي يشعر بها جراء خوفه من خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وأضاف أن توسك يمثل قادة 27 دولة ويعلم درجة اليأس الذي يعانيها قادة الدول الأوروبية من التشوش الذي تتخبط به المملكة المتحدة.

وختم بالقول إن تعليقات توسك تهدف إلى دفع البرلمان البريطاني للنظر جدياً فيأزمة البريكست.

تحذيرات صحية

وفي الختام، نشرت صحيفة "آي" تقريراً لبول غلاجير يتناول فيه مضار أخذ الأطفال لهواتفهم الذكية لغرف نومهم ليلاً وخلال تناول الوجبات الغذائية".

وقال كاتب التقرير إنه يتوجب على الآباء منع أولادهم من أخذ هواتفهم الذكية إلى غرف نومهم ليلاً وكذلك خلال تناول الوجبات الغذائية مع العائلة بحسب كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة.

وأضاف أن كبير الأطباء قال إن "التكنولوجيا قد تكون أمراً رائعاً، إلا أن الاستخدام الكثير لهذه الهواتف الذكية قد يتعارض مع حياة صحية وهانئة".

ونقل كاتب التقرير عن 4 من كبار الأطباء في المملكة المتحدة قولهم إنه يتوجب"إبقاء الهواتف خارج غرف الأطفال عندما يحين موعد نومهم".

كما نصحوا بضرورة الحصول على فترات راحة لعيونهم كل ساعتين من هذه الشاشات، كما حثوا على ضرورة منع الهواتف خلال تناول الوجبات.